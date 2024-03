Den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) uttalte natt til søndag norsk tid at amerikanske styrker i Rødehavet, blant annet på marinefartøyet USS Carney, hadde registrert seks fra Houthi-militsen bevege seg over den sørlige delen av Rødehavet.

Fem av dronene styrtet i sjøen, mens den sjette fløy inn mot land igjen over opprørskontrollert område av Jemen, står det i Centcom-uttalelsen.

USA har styrker i Rødehavet for å ivareta sikkerheten for sivile handelsfartøy etter at den iranskstøttede Houthi-militsen siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober har gjennomført en rekke angrep mot kommersielle skip som passerer gjennom Rødehavet via Suezkanalen.

Amerikanske styrker har siden gjennomført en rekke angrep mot Houthi-militsen.