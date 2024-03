Trump ankom torsdag i retten i Fort Pierce. Der skal dommer Aileen Cannon, som ble utnevnt av Trump, ta stilling til den tidligere presidentens begjæring om henleggelse.

Det var i august 2022 at FBI-agenter tok seg inn i Trumps bolig Mar-a-Lago der de fant rundt 13.000 dokumenter lagret i kasser som sto stablet i boligens dusjrom, baderom, soverom, på et kontor og i et lagerrom.

Blant dem var topphemmelige dokumenter som omhandlet militære spørsmål og USAs atomvåpenprogram.

Spionasjelov

31 av tiltalepunkter dreier seg om brudd på USAs spionasjelov, men Trump nekter straffskyld og hevder at han som president hadde myndighet til å avgradere dokumentene og derfor kunne ha dem.

Ifølge tiltalen satte Trump USAs nasjonale sikkerhet i fare ved å beholde gradert forsvarsinformasjon, hindre etterforskningen, skjule dokumenter, avgi falsk forklaring og dele sensitiv informasjon med personer uten sikkerhetsklarering.

Fastholder

Spesialetterforsker Jack Smith fastholder at Trump brøt Presidential Records-loven, som ikke gir presidenter anledning til å avgradere slike topphemmelige forsvarsdokumenter for deretter å kalle dem private.

Loven pålegger avtroppende presidenter å overlate alle offisielle dokumenter fra sin tid i Det hvite hus til USAs nasjonalarkiv. Private dokumenter, notater og dagbøker får de derimot beholde.

Trump