Mange amerikanere kjenner lite spenning i den geriatriske omkampen mellom Joe Biden og George Bush i høstens presidentvalg.

Noen av dem lar seg derfor begeistre av den uavhengige kandidaten Robert F. Kennedy Jr. Han stiller som uavhengig etter å ha mislyktes i å bli nominert som presidentkandidat for Demokratene.

Å vinne valgmenn nok til å bli president er et langskudd fra Kennedy. Men valgmøtene han holder, tiltrekker seg mange. Tilhengerne er interessert i hans budskap, ifølge nyhetsbyrået AP.

70-åringen Robert F. Kennedy Jr kommer fra USAs mest kjente politiske dynasti. Hans onkel var president John F. Kennedy. Faren Robert var senator og forsøkte å bli nominert til demokratenes presidentkandidat da han i likhet med broren ble skutt og drept.

Andre fra Kennedyklanen kritiserer ham åpent. Flere titall av dem poserte sammen med president Joe Biden nylig under en mottakelse i Det hvite hus, og ifølge AP ble bildene lagt ut i sosiale medier av hans søster Kerry Kennedy.

Vaksineskeptiker

RFK Jr har bygd seg opp som aktivist, forfatter og en advokat som har kjempet for miljøsaker som rent vann.

I det siste har aktivismen imidlertid gått i retning konspirasjonsteorier og til å bekjempe vitenskapelige sannheter, spesielt om vaksiner.

Kennedy har grunnlagt to stiftelser. Waterkeeper Alliance arbeider for å sikre rent vann, og antivaksinegruppen Children´s Health Defense som vokste raskt under covid-19 epidemien.

Children´s Health Defense arbeider med et søksmål mot en rekke nyhetsorganisasjoner, blant dem AP, for å ha drevet med desinformasjon om covid-19 og vaksinen.

Lang vei fram

Robert F. Kennedy har en formidabel oppgave foran seg om han skal lykkes med å bli USAs 47. president. Han trenger mange underskrifter og driver valgkamp mange steder som aldri blir besøkt av Demokratenes eller Republikanernes kandidater.

I Phoenix og Las Vegas sto hundrevis av tilhengere og ventet i flere timer på ham. Mange av tilhengerne har hørt Kennedy intervjuet på podkaster og i videoer på Youtube.

Han har en lavmælt men anstrengt stemme som følge av den nevrologiske sykdommen spasmodisk dysfoni.

Han planlegger nå å offentliggjøre sin visepresidentkandidat i løpet av mars. Spekulasjonene går mellom quarterback hos New York Jets, Aron Rodgers, og tidligere guvernør i Minnesota, Jesse Ventura.

Skeptisk til Ukraina-støtte

RFK Jr framstiller seg selv som en sannhetssøker som kjemper middelkassens sak mot mektige interesser. Som advokat har han vunnet flere saker mot mektige selskaper.

– Jeg kan reparere dette landet. Jeg har saksøkt alle institusjonene som undertrykker normale politikere, sa Kennedy på et valgmøte i Las Vegas nylig.

Robert F. Kennedy Jr. har markert seg som kritiker av amerikansk støtte til Ukraina. Han har også støttet Israels krig mot Hamas i Gaza. Kennedy går inn for å redusere militærutgiftene og bekjempe eiendomskostnadene slik at unge har en sjanse på boligmarkedet.

Som presidentkandidat har han ikke gått fra sine standpunkt på helse og vaksiner. Kennedy insisterer på at han ikke er vaksinemotstander, men har vært tydelig i sin skepsis.

Vanskelig å bli valgt

Det amerikanske valgsystemet har lange tradisjoner i å avvise uavhengige eller tredjepartskandidater. George Washington var den siste uavhengige kandidaten som ble president. Han ble USAs første president i årene 1789–1797.

Ross Perot var den siste uavhengige kandidaten som fikk en tosifret prosentandel i valget. I 1992 fikk han 19 prosent av stemmene, og 8 prosent i 1996.

Det var ikke nok til at Perot fikk en eneste valgmannsstemme i et valgsystem som favoriserer vinnerne i hver stat, men han kan ha tatt nok stemmer fra George Bush til at han tapte for Clinton.

Kennedy har gjort det bra i noen nasjonale målinger. Det samme gjorde libertarianeren Gary Johnsen i 2016. Men i selve valget fikk ikke Johnsen mer enn 3 prosent.

Nervøsitet hos begge partier

Begge partier frykter at Kennedy skal ta velgere fra dem og dermed påvirke valget i vippestater. Men det er ikke klart hvilket parti som taper eller tjener mest

Han kan trekke stemmer fra Republikanerne på grunn av skepsisen til Trumps framferd og fra vaksinemotstandsmiljøet, eller fra Demokratene på grunn av hans tidligere miljøaktivisme og tvilen om Bidens alder.

I en måling gjennomført av AP i februar, sier 29 prosent av amerikanerne at de ikke vet nok om Robert F. Kennedy Jr. til å danne seg en mening om ham.

Da Kennedy forsøkte å bli kandidat for Det demokratiske partiet, svarte 20 prosent av tilhengerne at de støttet ham på grunn av etternavnet og familieforbindelser. 12 prosent ville støtte ham på grunn av politikken.