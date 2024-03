– Jeg er på vei til Norge. Sverige tar bare imot terrorister som bevilges asyl og gis beskyttelse, mens filosofer og tenkere blir utvist, sa han til Expressen onsdag morgen.

De har ført til omfattende kritikk mot Sverige fra blant annet Tyrkia, samt demonstrasjoner i en rekke muslimske land. Som følge av dem ble også trusselnivået hevet i Sverige.

I oktober ble det besluttet at han skal utvises fra Sverige, men han ble gitt midlertidig oppholdstillatelse fram til april. Han er også gitt innreiseforbud i Sverige i fem år. Bakgrunnen for vedtaket om å utvise ham, er at han skal ha gitt uriktige opplysninger da han søkte om opphold.

– Jeg flytter til et land som tar imot meg og som respekterer meg. Sverige respekterer meg ikke, sa Momika.

Han sa til Expressen senere onsdag at han var kommet inn i Norge, og at han var på vei mot Oslo. Til avisa sier han at han vil «respektere landets lover og hva landet avgjør».

– Om de sier at det skader landet, kommer jeg ikke til å brenne koranen, sa Momika.