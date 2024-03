Kvinnen var kledd i svart skinnjakke, istykkerrevne svarte olabukser og svarte sko. Et overvåkingskamera fanget opp minst to minutter av kvinnens yogaøvelser på parkeringsplassen utenfor bakeriet, midt på natten, før hun brøt seg inn.

Kvinnen gjennomførte blant annet yogaøvelsene brostilling og sideplanke før hun brøt seg inn i Phillippa's Bakery.

– Der ble en mandel-croissant, rengjøringsprodukter og bakersko stjålet, opplyser det australske bakeriet til nyhetsbyrået AFP.

Politiet i landets nest største by opplyser at kvinnen er siktet for tyveri, innbrudd og for å ha vært utstyrt til å stjele. Hun er løslatt mot kausjon og må møte i retten 22. mai.

– Det ser ut som om yoga er nødvendig før man foretar et innbrudd. Noen få ting ble stjålet, blant annet noen croissanter som sikkert var for fristende for denne fleksible innbruddstyven, skriver bakeriet på sin Instagram-konto .