Hundretusener av brukere meldte ifølge nettsiden Downdetector om problemer med å komme seg inn på både Facebook, Instagram og Messenger – alle sosiale medier eid av Meta.

I 17.30-tiden begynte flere brukere å melde fra om at de fikk logge seg på igjen, og problemene skal nå være rettet.

– Tidligere i dag førte et teknisk problem til at folk hadde problemer med tilgangen til enkelte av tjenestene våre. Vi fikset problemet så fort som mulig for alle som ble berørt, og vi beklager ulempene det medførte, sier kommunikasjonssjef i Meta, Andy Stone, på X , tidligere Twitter.

Brukere meldte at de ble kastet ut av Facebook-kontoene sine, og at strømmen på både Facebook, Instagram og Threads ikke ville oppdatere seg. WhatsApp, som Meta også eier, virket derimot å være uberørt.

En høytstående tjenesteperson i USAs cybersikkerhetsmyndighet sa til pressen tirsdag at de ikke har informasjon som tyder på at et dataangrep sto bak feilen.