Fransk lov forbyr bruk av religiøse hodeplagg på skoler. I en hendelse 28. februar krevde rektoren ved en skole i Paris at tre jenter tok av seg hijaben, i tråd med loven. To av dem etterkom pålegget, mens en nektet og det oppsto en krangel.

Jenta hevder rektoren slo henne, men etterforskere har ikke funnet noen beviser for dette, skriver BBC. Det som derimot er hevet over tvil, er at det har sirkulært drapstrusler mot rektoren i dagene som fulgte, og politiet har patruljert rundt skolen.

Fredag sendte rektoren en epost til kolleger der han kunngjorde at han går av etter 45 år i skolevesenet og sju år ved den aktuelle skolen. Han begrunner avgangen med hensynet til sin egen og skolens sikkerhet.

To personer er pågrepet i forbindelse med truslene mot rektoren i Paris. Statsminister Gabriel Attal sier jenta som påsto at rektoren slo, også kan vente seg et rettslig oppgjør for å ha kommet med en falsk forklaring.

– Staten vil alltid støtte opp om sine tjenestemenn, de som står i frontlinjen og konfronteres med slike brudd på sekularismen, med slike forsøk på å gi islamisme innpass i våre utdanningsinstitusjoner, sier Attal.

Politikere fra både høyre- og venstresiden er opprørt over at en hatkampanje på nettet har satt en stopper for karrieren til en velrenommert lærer.

De siste årene er to lærere drept i islamistisk motiverte angrep i Frankrike. En av dem ble halshugget på gaten i en Paris-forstad, mens en annen ble stukket i hjel på skolen der han jobbet.