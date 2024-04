Ifølge organisasjonen ble 106 sivile drept, hvorav 54 av dem var barn. Det beskrives som ett av de dødeligste enkeltangrepene siden krigen startet etter Hamas' angrep på Israel 7. oktober i fjor.

HRW har gjennomgått hendelsen fra 31. oktober, da Israels militære (IDF) skal ha angrepet en seks etasjers boligbygning sør for flyktningleiren Nuseirat sentralt på Gazastripen.

Det antas at det befant seg minst 300 mennesker der på tidspunktet for angrepet, mange av dem på flukt fra kampene mellom Hamas og IDF.

Mellom januar og mars i år har menneskerettsorganisasjonen snakket på telefon med 16 vitner, samt gjennomgått satellittbilder, videoer og innhold i sosiale medier. HRW har ikke kunnet besøke stedet.

Blant de drepte var barn som spilte fotball, familier på flukt og folk som ladet telefonene sine i en matbutikk i første etasje av bygget, ifølge organisasjonen.

Israels regjering har ikke gitt noen legitim forklaring for angrepet. HRW understreker at IDFs handlinger under krigen viser hvor viktig det er at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) fortsetter å etterforske forbrytelser.