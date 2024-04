Ifølge nyhetsbyrået Reuters melder det iranske nettstedet SNN at det israelske angrepet var rettet mot Irans konsulat og ambassadørens residens i Syria.

Israel har den siste uka utført en rekke angrep mot mål i Syria. Fredag ble over 53 mennesker ifølge eksilgruppa SOHR drept i et angrep som var rettet mot et rakettlager tilhørende den libanesiske Hizbollah-bevegelsen nær Aleppo. Blant de drepte var 38 syriske regjeringssoldater og sju medlemmer av den Iran-støttede Hizbollah-militsen, ifølge SOHR.

Israel har de siste årene utført flere hundre angrep mot proiranske militser som kjemper på president Bashar al-Assads side i den 13 år lange borgerkrigen i Syria. Angrepene har vært trappet opp etter at krigen brøt ut 7. oktober mellom Israel og Hamas, som er alliert med Hizbollah.