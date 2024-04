Det er ikke kjent hvor mange personer som kan ha blitt tatt av snøskredet, som skjedde like etter klokken 14.

Kort tid før skredet advarte to institutt for snø- og snøskredforskning, SLF og WLF, om økt fare for nettopp snøskred.

– Veldig store og i noen tilfeller ekstremt store plutselige snøskred er ventet, advarte SLF mandag morgen.

I dagene før har det kommet mye nysnø høyt oppe på fjellet, noe som kombinert med sterk vind kan øke skredfaren.