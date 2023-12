Rådgiveren Hussein al-Sheikh sier at planen om kontroll over grenseovergangen i Rafah og opprettelse av buffersoner langs grensa er et klart tegn på at Israel vil gjenokkupere Gaza fullstendig.

Al-Sheikh sier at det ville undergrave avtaler med Egypt og gjøre slutt på alle avtaler mellom PLO og Israel.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa lørdag at Israel etter krigen burde ta kontroll over Filadelfi-korridoren langs den 14 kilometer lange grensa til Egypt. Han sa det ville være den eneste måten å sikre demilitarisering av Gaza på.