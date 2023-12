I et møte med USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan i Ramallah fredag ba Abbas amerikanerne om å gripe inn og stanse Israels aggresjon mot palestinerne på Vestbredden, inkludert i okkuperte deler av Jerusalem.

Han understrekte at det var spesielt viktig å stanse de pågående angrepene på Gazastripen, melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa.

Abbas og Sullivan møttes for å diskutere innsatsen for å fornye og gjenoppbygge de palestinske myndighetene, samt hvordan bosettere på den okkuperte Vestbredden skal holdes ansvarlige for vold mot palestinere.

Sullivan sa torsdag at myndighetene på Gazastripen og på Vestbredden må kobles sammen under en samlet palestinsk myndighet.

