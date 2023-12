Nå ventes det at banken etter hvert vil begynne å kutte renta igjen. Etter snillere inflasjonstall de siste månedene har debatten begynt om hvor fort banken skal endre kurs.

Like fullt uttrykte ESB torsdag at kursen framover er lagt, og at det ikke nærmer seg rentekutt.

– ESBs viktigste rentesatser ligger på nivåer som, hvis de blir opprettholdt i tilstrekkelig lang tid, vil bidra betydelig mot å nå målet, skriver ESB i en uttalelse. Målet på mellomlang sikt er inflasjon på 2 prosent.