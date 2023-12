Det sier landets sjef for innenriks etterretning, Celine Berthon, på en pressekonferanse fredag. Av disse skal 6000 utplasseres i Paris.

Innenriksminister Gérald Darmanin sier at 1,5 millioner mennesker er ventet å markere det nye året på paradegaten Champs-Élysées. Darmanin sier også at det er høy risiko for terror i Frankrike, blant annet på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.

Politiet skal for første gang bruke droner som del av arbeidet med sikkerheten, sier Darmanin. I tillegg til politi skal brannmannskaper og 5000 soldater utplasseres på nyttårsaften.

Feiringen i Paris søndag skal også rette blikket mot sommeren 2024, når De olympiske leker skal avholdes i den franske hovedstaden.