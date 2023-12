FN-sjefen er klar på at en utfasing av fossil energi er uunngåelig for å få bukt med den globale oppvarmingen.

– Til de som var imot en klar referanse til utfasingen av fossil energi i Cop 28-teksten, vil jeg si at en utfasing av fossil energi er uunngåelig, enten du liker det eller ei. La oss håpe at det ikke kommer for sent, skriver Guterres i en uttalelse onsdag.

Uttalelsen ble offentliggjort etter at nærmere 200 land ble enige om et sluttdokument på FNs klimakonferanse i Dubai. For første gang er verdens land enige om at det trengs en omstilling fra fossil energi til andre energikilder for å begrense klimaendringene.

Ifølge Guterres har en stadig større og mangfoldig samling av land erkjent at det er umulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader hvis ikke fossil energi utfases innen en viss tid.

– Selvfølgelig kommer tidslinjer, prosesser og målsettinger til å være ulike for land på ulike utviklingsnivåer. Men all innsats må være i overensstemmelse med å oppnå nullutslipp på globalt nivå innen 2050 og bevare 1,5-gradersmålet. Og utviklingsland må støttes i hvert eneste steg, skriver Guterres videre.