– Jeg vil være tydelig, uten handling fra kongressen vil vi gå tom for ressurser til å skaffe mer våpen og utstyr til Ukraina innen slutten av året, skriver Shalada Young i en brev til Representantenes hus, som ble sendt mandag.

President Joe Bidens regjering ba i oktober Kongressen om nesten 106 milliarder dollar til å finansiere ambisiøse planer for Ukraina, Israel og USAs grensesikkerhet.

Republikanerne kontrollerer imidlertid Representantenes hus med et smalt flertall, og den siste tiden har USAs store Ukraina-støtte blitt et politisk kontroversielt tema blant enkelte høyreorienterte folkevalgte.

Budsjettdirektøren i Det hvite hus advarer om at en stans i USAs Ukraina-støtte vil øke sannsynligheten for at Russland vinner krigen.