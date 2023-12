Flyalarmen gikk i Tel Aviv og flere andre områder i det sentrale Israel da en skur av raketter ble skutt ut fra Gaza for første gang siden 20. november.

Det israelske militæret skriver på X/Twitter at millioner av mennesker måtte søke dekning for rakettene, men etter alt å dømme ble de fleste skutt ned av israelsk luftvern.

Bomber Khan Younis

Israel melder på sin side at israelske fly bombet 50 mål i Khan Younis i den sørlige delen av Gazastripen natt til lørdag.

Bakkestyrker angrep også Hamas-krigere og infrastruktur i Beit Lahia-området nord på Gazastripen med stridsvogner. I tillegg ble Khan Younis og Deir al-Balah angrepet fra sjøsiden.

Det er også meldt om mange sårede og døde etter et israelsk luftangrep på flyktningleiren Jabalia i det nordlige Gaza. Blant de drepte er presidenten for Det islamske universitetet i Gaza, Sufian Tajeh, som var en kjent matematiker og forsker.

På flukt igjen

Times of Israel skriver at Israel har sluppet løpesedler over Khan Younis der de ber folk evakuere og forflytte seg til Rafah, lenger sør. Mange i Khan Younis hadde søkt tilflukt der etter at de ble presset ut av Nord-Gaza.

Israels intense bombing av Sør-Gaza, der en stor del av landets sivile befolkning er stuet sammen etter at de ble jaget fra Nord-Gaza, fører til harme og fortvilelse blant hjelpeorganisasjonene, og palestinerne sier de ikke lenger har noe sted å flykte til.

– Hundrevis på hundrevis av eksplosjoner i et område som er så tett befolket med sivile. Hvert angrep må treffe noe, noen, sier talsmann for Unicef, James Eider, på X/Twitter.

Hiba Tibi i Care sier til CNN at de sivile ikke vet hvor de skal dra, og at det ikke fins nok steder til å innlosjere dem.