Innenriks- og justisdepartementene bør umiddelbart legge fram en handlingsplan mot islamistisk terror, sier den konservative opposisjonskoalisjonen CDU/CSUs parlamentariske nestleder Andrea Lindholz til avisen Rheinische Post lørdag.

– Spesifikt bør dette omfatte krav om å lagre IP-adresser i flere måneder, med hensikt om å bekjempe terrorisme, sier Lindholz.

EU-domstolen ga allerede for over ett år siden grønt lys for at IP-adresser kan lagres for formål knyttet til terroretterforskning.

– Det må ikke være slik at, som situasjonen er i dag, at det i praksis er tilfeldigheter som avgjør om etterforskere kan koble en IP-adresse til en terrorist eller ei, sier Lindholz om situasjonen i Tyskland.

Trusselen fra islamistisk terror i Tyskland har aldri forsvunnet, påpeker parlamentarikeren.

– Men den tyske regjeringens ensidige fokus på høyreekstremisme har ført til at dette er blitt overskygget til en viss grad. Det begynner nå å se ut som om det var et feilsteg, sier Lindholz.