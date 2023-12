– Det positive er at det nå er mulig å diskutere dette, mens det tidligere var for kontroversielt. Det anerkjennes nå at dette er en viktig problemstilling, uttaler klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til NTB om diskusjonen om utfasing.

Blant annet har lederen for oljekartellet Opec bedt medlemslandene om å motarbeide formuleringer om redusert bruk av fossilt brennstoff i klimatoppmøtets slutterklæring. Norge presser på for en mellomløsning.

– Norges posisjon er at vi ønsker en tekst som tar til orde for utfasing av kull, olje og gass med utslipp, altså uten karbonfangst og lagring, sier Bjelland Eriksen.

Tradisjonelle posisjoner

Klima- og miljøministeren «opplever at Norge er en progressiv stemme i utfasing av fossile energikilder uten karbonfangst og lagring».

Dette viser at Norge har en annen posisjon enn for eksempel Opec-landene, hevder han.

– Mange land inntar nå sine tradisjonelle posisjoner, men det er tross alt åpenhet om å diskutere de vanskelige sakene, også tekst om utfasing av fossile brensler.

– Målet må være at vi peker tydelig retning mot et utslippsfritt energisystem, legger han til.

Travle dager i vente

Lørdag er natur tema på klimatoppmøtet. Bjelland Eriksen sier at nyheten om Norge øker bevilgningen til regnskogbevaring med 30 prosent, ble godt mottatt. Dette fikk SV gjennomslag for i budsjettforliket som ble landet forrige helg.

Lørdag ble det også kjent at Norge støtter Colombia med 100 millioner kroner for å bevare regnskogen.

Etter planen skal forhandlingene pågå fram til tirsdag formiddag. Da skal toppmøtet offisielt avsluttes. FNs klimatoppmøter går ofte på overtid, men møteleder Sultan Al Jaber virker fast bestemt på å unngå det. Han har varslet en plan som skal sikre at møtet får en «vellykket avslutning» tirsdag presis klokka 11 lokal tid.

Klimaforhandlingene er imidlertid en FN-prosess der alle land må bli enige. I teorien kan dermed ett land stanse noe som alle de andre støtter.