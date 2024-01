I landets nest største by, St. Petersburg, ble rundt 3000 migranter anholdt i aksjoner «for å hindre kriminalitet», skriver det statlige nyhetsbyrået Ria.

– Det viser seg at over 600 av migrantene har oppholdt seg i Russland i strid med ulike bestemmelser i innvandringsloven, skriver Ria og siterer en ikke navngitt kilde i politiet.

Byrået skriver at over 100 mennesker risikerer å bli utvist.

En tadsjikisk mann utkledd som julenisse var en av migrantene som ble pågrepet i hovedstaden Moskva, skriver nyhetsnettstedet SOTA.

Også i Sverdlovsk-regionen i Ural-fjellene og i byen Tsjeljabinsk har det vært pågripelser.

Mange migranter – i hovedsak fra naboland som Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan og Armenia – kommer til Russland for å finne arbeid. I desember sa president Vladimir Putin at det er over ti millioner arbeidsinnvandrere i landet.