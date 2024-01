Ifølge advokat Cire Cledor Ly ble Sonkos kandidatur avvist fordi søknaden var ufullstendig.

Sonko levert inn søknaden til domstolen i desember, til tross for at staten nektet å gi ham dokumentene som kreves for å stille til valg. Argumentet den gangen var at Sonko var strøket fra valgmanntallet fordi han i juni ble dømt til to års fengsel for «moralsk korrupsjon av en ung person». Advokatene hans hadde varslet at de ville sende inn søknaden uansett.

49-åringen kom på tredjeplass i valget i 2019 og har bygget seg opp en tilhengerskare blant misfornøyde unge, som føler seg utenfor. I over to år har han vært i en bitter konflikt med myndighetene, en konflikt som flere ganger har ført til uroligheter der liv er gått tapt.

President Macky Sall kunngjorde i juli at han ikke stiller til gjenvalg for en tredje periode. Han har i stedet plukket ut statsminister Amadou Ba som den styrende koalisjonens kandidat.

Over 90 kandidater har formelt erklært seg som kandidater overfor forfatningsdomstolen. Etter planen skal retten kunngjøre listen over godkjente kandidater 20. januar.