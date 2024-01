Det er tidligere CNN-sjef Jeff Zucker som står i front for anbudet, og han sier til BBC at De forente arabiske emiraters visestatsminister Mansour bin Zayed bin Sultan al-Nahyan vil være en passiv investor.

Visestatsministeren står for rundt tre firedeler av pengene som trengs for å kjøpe Daily Telegraph og søsteravisen Sunday Telegraph.

Britiske myndigheter har grepet inn i salget på grunn av frykt for at avisene kan bli styrt av en autokratisk stat. Men Zucker, som jobber for investorselskapet RedBird IMI, sier at dette ikke er tilfellet.

– Vi er sikre på at våre forpliktelser og den utrolig robuste juridisk underbyggede redaksjonelle friheten som vi har lagt fram, vil være tilstrekkelig for å imøtekomme bekymringene, sier Zucker.

– Jeg tror at samlet sett er det ingen britisk avis som vil ha sterkere beskyttelse av sin redaksjonelle uavhengighet, fortsatte han.

Mansour bin Zayed bin Sultan al-Nahyan er fra før eier av fotballklubben Manchester City.