Besøket i regionen blir Blinkens fjerde siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. En anonym tjenesteperson bekrefter besøket overfor AFP, men vil ikke si mer enn at han skal til Israel.

Tyrkias utenriksminister sa onsdag at Blinken kommer til Tyrkia lørdag, ifølge Reuters.

USA frykter at krigen mellom Israel og Hamas på Gazastripen skal spre seg etter tirsdagens attentat på Hamas-lederen Saleh al-Arouri i Beirut og onsdagens terrorangrep som kostet minst 95 liv i den iranske byen Kerman.

Israels tidligere FN-ambassadør Danny Danon har langt på vei erkjent at det var Israel som drepte Hamas-lederen, og anonyme amerikanske tjenestemenn har slått fast at Arouri ble drept i et israelsk droneangrep.

Iran anklager også Israel for å ha stått bak angrepet i Kerman.

USA frykter at krigen på Gazastripen nå skal spre seg, bekrefter en talsmann for amerikansk UD.

– Det er ikke i noens interesse, ingen land verken i regionen eller resten av verden har noen interesse av å se en ytterligere opptrapping av denne konflikten, sier Matthew Miller.

USA har også reagert skarpt på uttalelser fra israelske statsråder som har tatt til orde for å fordrive palestinerne fra Gazastripen.

– Slik retorikk er provoserende og uansvarlig, slo Miller fast onsdag.