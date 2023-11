Til manges store overraskelse vant Wilders og hans Frihetsparti PVV en soleklar seier i onsdagens valg i Nederland.

Partiet mer enn doblet seg fra valget i 2021. Mer enn hver fjerde nederlender, 25,6 prosent, stemte på omstridte Wilders og hans nasjonalisme, innvandringsfiendtlige og EU-kritiske politikk.

Nederlands Trump

Med sin skarpe tunge og karakteristiske blonde manke er Wilders en av de mest kjente politikerne både i Nederland og i utlandet.

Han er ofte blitt sammenlignet med Donald Trump, men fram til nå har det sett ut til at han, i motsetning til Trump, var dømt til et politisk liv i opposisjon. Wilders har sittet i nasjonalforsamlingen siden 1998.

Men nå har det snudd.

– Med denne fantastiske valgseieren kan PVV ikke lenger bli ignorert av andre partier, jublet Wilders onsdag kveld fra en liten pub utenfor Haag.

Drapstrusler

Selv var han flankert av flere sikkerhetsfolk da han avla sin stemme i Haag rådhus onsdag. Wilders har fått en rekke drapstrusler opp gjennom tidene og har måttet flytte fra et sikkerhetshus til et annet de siste to tiårene.

I 2009 ble han nektet adgang til Storbritannia fordi han ifølge britiske myndigheter var en trussel mot «samfunnsharmonien og derfor offentlig sikkerhet», skriver AP.

Wilders er kjent for sin sterke aversjon mot islam, men det er noe han tonet ned i forkant av valget. Han vil ikke lenger gå inn for å forby Koranen og muslimske skoler, sa han.

Wilders er også en sterk støttespiller for Israel og har gått inn for å flytte den nederlandske ambassaden der fra Tel Aviv til Jerusalem.

Kjente kattepuser

Wilders er ikke bare kjent for sin hardtslående politikk, men også for sine to kattepuser Snoetje og Pluisje. De har fått sin egen konto på X/Twitter, som har nesten 23.000 følgere.

I tillegg har Wilders lenge kjempet for å ta Nederland ut av EU. Mer nasjonal suverenitet og større mulighet til å bestemme over innvandringspolitikken har vært blant argumentene.

I 2017 sa han til NTB at han ser for seg en norsk løsning med EØS-medlemskap.

Men her har ikke Wilders folkets støtte. Et flertall av nederlenderne ønsker å forbli i EU.