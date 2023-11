Byen har vært under kraftig beskytning i over en måned, og russerne har litt om litt gjort framsteg, men det har kostet meget dyrt.

– De siste dagene har fienden blitt mer aktiv, sier ordfører Vitaliy Barabash på nasjonal TV.

Russiske styrker bruker pansrede kjøretøy til å angripe steder av byen døgnet rundt, forteller han.

Avdijivka har vært åsted for blodig krigføring helt siden 2014 og er bombet sønder og sammen. Den ligger rett nord for byen Donetsk, som er under russisk kontroll.

General Oleksandr Tarnavskyj, som leder Ukrainas motoffensiv i sør, sier at soldatene holder stand.

Men ifølge britisk etterretning har russerne gjort framskritt den siste tiden.

– Det er nesten helt sikkert at Russland forsøker seg på en knipetangsmanøver, skriver den britiske etterretningstjenesten torsdag.

Hvis russerne lykkes med å kutte forsyningslinjer til byen, vil det være skjebnesvangert for de ukrainske styrkene.

Forrige uke omtalte president Volodymyr Zelenskyj byen som den mest intense slagmarken på fronten.

Over 1400 mennesker har blitt værende i byen, mens nær 30.000 har flyktet. Under Russlands invasjon av i fjor ble det meste av byen ødelagt.