Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba vil boikotte ministermøtet i OSSE på grunn av beslutningen om å la Lavrov delta, sier hans talsperson Oleh Nikolenko til AFP.

Ministerrådet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) starter i Skopje i Nord-Makedonia torsdag. Lavrov er invitert, og har sagt at han vil delta.

De baltiske landene Estland, Litauen og Latvia sier også at de ikke vil delta på OSSE-møtet på grunn av invitasjonen til Lavrov.

Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) bekrefter til norske medier under utenriksministermøtet i Nato at han vil møte Lavrov dersom han kommer på OSSE-møtet. Norge vil heller ikke ta til orde for å kaste Russland ut av organisasjonen, sier han.

Lavrov er sanksjonert av flere europeiske land, og har bedt Nord-Makedonia og nabolandet Bulgaria om å åpne luftrommene sine slik at han kan fly til Skopje. Dersom dette skjer, vil han delta på møtet, sa Lavrov mandag.