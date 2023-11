– Vi håper avtalen vil gjøre den humanitære krisen noe mindre akutt, samtidig som den forhåpentlig vil dempe intensiteten i konflikten og redusere spenningene, sa utenriksdepartementets talsmann Mao Ning fredag på det daglige pressemøtet.

Mao la til at Kina helt siden den siste opptrappingen av konflikten mellom Israel og Kina har bedt innstendig om våpenhvile og arbeidet for å roe ned situasjonen, beskytte de sivile og bistå med humanitær hjelp.

Historisk sett har Kina vært sympatisk innstilt til palestinernes kamp og har støttet tanken om en tostatsløsning. Så sent som tirsdag ba president Xi Jinping om umiddelbar våpenhvile og løslatelse av sivile gisler. Han tok også til orde for en internasjonal fredskonferanse for å få løst konflikten.