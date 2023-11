– EU-kommisjonen vil gjøre sitt ytterste for å bruke pausen til et humanitært løft for Gaza, sier hun i en uttalelse onsdag.

Avtalen som er inngått mellom Israel og Hamas, skal innebære at 50 gisler løslates over en periode på fire dager. 150 palestinske fanger skal også settes fri av Israel.

I disse dagene blir krigshandlingene stanset. Det er ikke kjent når avtalen skal tre i kraft. Qatar meldte klokka halv fem norsk tid at starttidspunktet for avtalen skal kunngjøres innen 24 timer.

