Palestinsk Røde Halvmåne omtaler mandagens angrep som voldsomme. Minst 22 personer er drept, og flere titalls er såret, opplyser helsearbeidere til Reuters. Videre heter det at det er frykt for at antallet døde kan stige.

I en uttalelse fra helsedepartementet heter det at 52 mennesker er drept, og at angrepene rammet 14 boliger og tre moskeer i forskjellige deler av Rafah.

Ifølge en journalist fra AP som er i Rafah, ble blant annet området rundt det kuwaitiske sykehuset i Rafah truffet. Flere av de sårede er tatt til sykehuset.

Israels militære opplyser at de har gjennomført «en rekke luftangrep», og at disse mandag er «fullført». Videre heter det at de har rammet «terroristmål i Shaboura-området».

Anslagsvis 1,5 millioner mennesker befinner seg i den lille byen helt sør på Gazastripen, på grensa til Egypt. Over 1,2 millioner av dem er drevet på flukt fra israelske angrep lenger nord.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har varslet en bakkeinvasjon av Rafah og hevder det er nødvendig for å oppnå det israelske målet om å utslette Hamas.

Norge, EU og en rekke hjelpeorganisasjoner har advart om katastrofale følger ved en eventuell israelsk invasjon av Rafah.