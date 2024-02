Statsministeren sier i et radiointervju på BBC -kanalen Radio 5 at han ble «sjokkert og trist» da han fikk høre nyheten. Han håper kongen raskt blir frisk, og sier hans tanker er med kongefamilien.

Mandag ble det kjent at Storbritannias kong Charles har fått kreft. Sunak legger til at han fortsatt skal være i regelmessig kontakt med kongen.

Det er ikke kjent hva slags kreft Charles har. Kreften ble oppdaget da kongen var inne til behandling for en forstørret prostata i januar, men det er ifølge hoffet ikke prostatakreft. Ellers har de ikke oppgitt noen detaljer.

Hertug Harry ventes å ankomme Storbritannia for å møte faren sin tirsdag, ifølge tabloidavisa The Sun. Det har vært et til dels svært vanskelig forhold mellom dem de siste årene.

Kongens sykdom preger de britiske mediene tirsdag. The Sun slår til med overskriften "Kongen: Jeg har kreft" på forsiden, mens Daily Mirror kaller nyheten et sjokk. Den konservative Daily Telegraph bruker hele sin forside på saken.

Det offentlige programmet til Charles er nedskjært kraftig mens han er under behandling for kreftsykdommen, men det er bekreftet at han fortsatt skal fungere i sin vanlige rolle som statsoverhode. Han skal fortsatt motta de daglige "røde eskene" med dokumenter som trenger hans underskrift, og fortsatt møte statsministeren hver uke.