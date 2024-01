Zelenskyj tilbød mandag Zaluzjnyj en ny stilling, men generalen avviste tilbudet, opplyser fire ikke navngitte kilder til Financial Times tirsdag.

To av kildene sier Zelenskyj har gjort det klart overfor forsvarssjefen at han likevel vil bli avsatt.

Alle kildene påpeker at Zelenskyj enn så lenge ikke har gitt Zaluzjnyj sparken, og at en oppsigelse kan la vente på seg.

Både Zelenskyjs talsperson og forsvarsdepartementet avviser meldingene om forsvarssjefens forestående avskjedigelse, som også er omtalt i ukrainske medier.

– Dette er ikke sant, sier departementet.

Zaluzjnyj har stor støtte både i den ukrainske hæren og i sivilsamfunnet. Zelenskyj og Zaluzjnyj skal lenge ha hatt et anstrengt forhold, noe som forverret seg etter at forsvarssjefen i et intervju med The Economist i fjor beskrev krigen mot russiske styrker som fastlåst.