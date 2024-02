En avtale om utbetaling kan skje allerede torsdag, ifølge avisens kilder.

Pengesummen tilsvarer over 9,4 milliarder kroner. Utbetalingen blir en del av lånet som IMF gir til Ukraina over en periode på tre år, hvor totalsummen er på 15,6 milliarder dollar. Det er over 163,6 milliarder kroner etter dagens kurs.