Senest tirsdag meldte Hizbollah at de har avfyrt 60 raketter mot Israel. Det skjer dagen etter at Israel angrep mål ved Baalbek i Øst-Libanon og drepte to Hizbollah-medlemmer. Det var første gang at Israel angrep denne delen av Libanon siden 7. oktober.

Minst 280 personer er drept i Libanon i trefninger mellom Israel og Hizbollah siden krigen mellom Israel og Hamas startet. De fleste av dem er Hizbollah-medlemmer, men 44 av de drepte var sivile. På israelsk side er ti soldater og seks sivile drept.

FNs fredsbevarende styrke i Libanon (Unifil) ber begge parter om å stanse angrepene for å forhindre ytterligere opptrapping og ivareta tryggheten til folk i områdene.