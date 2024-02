– Det kan ikke fortsette slik, sier Habeck, som i neste uke legger fram regjeringens årvisse rapport om tysk økonomi.

Ifølge Tysklands statistiske sentralbyrå Destatis krympet tysk økonomi med 0,3 prosent i fjor.

Sist høst anslo regjeringen i Berlin at økonomien ville vokse med 1,3 prosent i år, men alt nå nedjusteres dette til 0,2 prosent.

– Det må investeres mer igjen her i landet slik at økonomien kan vokse, sier Habeck, som tilhører partiet De grønne.

Under en næringslivsmesse i Leipzig onsdag tok han igjen til orde for å heve gjeldstaket for å øke de offentlige investeringene.

Et slikt tiltak er imidlertid regjeringskollegaene i Fridemokratene (FDP) motstandere av, og det samme er de konservative opposisjonspartiene CDU og CSU.

Statsminister Olaf Scholz' stabssjef Wolfgang Schmidt tegnet tirsdag et mer optimistisk bilde av utviklingen i tysk økonomi og understreket at det tross alt ligger an til vekst i år.

– Arbeidsmarkedet er veldig stabilt, og det er reallønnsvekst. Vi kommer til å se vekst igjen i år, sa han.