Zelenskyj viser til Trumps påstand om at han skal kunne stoppe Ukrainas krig med Russland på 24 timer hvis han blir USAs president igjen.

I et intervju med britiske Channel 4 som ble sendt fredag, inviterte Zelenskyj Trump, som leder kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat i høstens valg, til Kyiv. Men bare dersom han innfrir løftet.

– Donald Trump, jeg inviterer deg til Ukraina, til Kyiv. Hvis du kan stoppe krigen i løpet av 24 timer, tror jeg det vil være nok til å komme, sa Zelenskyj.

I intervjuet deler han sin bekymring for at USA vil kunne ta ensidige skritt som ikke vil ta hensyn til det ukrainske perspektivet.

Utsiktene til at Trumps forslag om en framforhandlet løsning, kan bety at Ukraina må komme med store innrømmelser til Russland, ser ut til å uroe Zelenskyj.

– Han kommer til å ta beslutninger på egen hånd, uten begge sider, uten oss, sa Zelenskyj.

– Hvis han sier dette offentlig, så er det litt skummelt. Jeg har sett mye, mange ofre, men det der er virkelig noe som gjør meg litt stresset, sa presidenten.

– For selv om ideen hans (for å få slutt på krigen) – som ingen har sett ennå – ikke virker for oss og vårt folk, så vil han gjøre alt for å iverksette planen sin likevel. Og det bekymrer meg litt, fortsatte han.

Trumps valgkamptalsmann Steven Cheung har lørdag ikke besvart nyhetsbyrået APs forespørsel om en kommentar til uttalelsene.