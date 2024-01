– Avtalen skader ikke Albanias territorielle integritet, heter det i en uttalelse fra domstolen.

Godkjennelsen kommer dagen etter at avtalen fikk flertall i det italienske underhuset. Nå skal avtalen sendes videre til Senatet, hvor den er ventet å bli banket gjennom.

Avtalen ble kunngjort i høst. Den går ut på at Italia skal bygge to asylmottak i Albania, der flyktninger og migranter som ankommer Italia via sjøveien til Europa, skal bo mens asylsøknaden blir behandlet.

Mottakene skal kunne romme over 3000 migranter og vil koste rundt 650 millioner euro å drifte de neste fem årene.

Forslaget har høstet kraftig kritikk og fordømmelse fra opposisjonspartiene i både Italia og Albania, i tillegg til menneskerettsgrupper som mener avtalen strider mot internasjonale lover.