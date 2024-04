Den britiske statsministeren Rishi Sunak sa søndag til Sky News at det faktum at flere migranter drar til Irland, viser at han omstridte plan om å sende asylsøkere til Rwanda, har begynt å virke.

Han viste til at den irske visestatsministeren Micheál Martin sa at den britiske asylpolitikken gjør at migranter og flyktninger krysser grensa fra Nord-Irland fordi de frykter å bli deportert til Rwanda.

Men søndag svarte Harris at Irland ikke har til hensikt å la andre land bruke Irland som et smutthull for sin egen innvandringspolitikk.

Varsler ny lov

Hans kommentar bekrefter meldinger om at Irland planlegger lovendringer som gjør det mulig å sende asylsøkere tilbake til Storbritannia.

I forrige uke sa Harris at 80 prosent av dem som søker asyl i Irland, kommer til landet over grensa fra Storbritannia.

Han sa at hvert land har rett til å ha sin egen innvandringspolitikk.

– Men jeg har virkelig ikke tenkt å tillate at andres innvandringspolitikk påvirker integriteten til vår. Dette landet skal på ingen måte gi en utvei for andre lands utfordringer med innvandring, la han til.

Rekordmange migrantbåter

Denne uken vedtok Parlamentet i London etter lang tids strid loven som skal gjøre det mulig å sende asylsøkere til Rwanda. Sunak håper den nye loven skal virke avskrekkende på migranter som prøver å nå Storbritannia på små båter over Den engelske kanal.

Rekordmange migranter og flyktninger har krysset Den engelske kanalen hittil i år, ifølge Sky News. I årets første fire måneder ankom rundt 7167 den britiske kysten med migrantbåter, sammenlignet med 5745 i samme periode i fjor. Kun den siste uken har 905 mennesker tatt den farlige ferden.