Ifølge Columbia vil det i stedet bli holdt mindre feiringer for å markere studentenes vitnemålsutdeling, men ingen storslagen seremoni med hele universitetet.

Det har vært omfattende Gaza-demonstrasjoner ved en rekke amerikanske universiteter de siste ukene, og det hele begynte på Columbia, et prestisjefylt universitet i storbyen New York.

En rekke propalestinske demonstranter ble pågrepet etter at universitetsledelsen ba politiet om å rydde unna teltleieren de hadde satt opp i solidaritet med palestinere rammet av krigen på Gazastripen 17. april. Siden har protestene vedvart.

De siste ukene har også over 1000 demonstranter blitt pågrepet ved andre studiesteder i USA, blant annet i Texas, Utah, Virginia, North Carolina, New Mexico, Connecticut, Louisiana, California og New Jersey. Flere steder har det vært voldelige sammenstøt mellom studenter og politi.