Politiet i København vil ikke si noe mer om innholdet i trusselen, eller hvordan den ble mottatt.

– Vi tar de nødvendige forholdsregler og har sperret av et område slik at det ikke er fare for innbyggerne. Vi samarbeider med relevante myndigheter og vil oppdatere løpende, skriver politiet på X.

Til dansk TV 2 vil ikke politiet si om det knytter seg noe kjent motiv til bombetrusselen, men de sier at de ser svært alvorlig på saken.

26 saker er berammet fredag, ifølge kanalen, blant dem saker om foreldrerett, narkotika, våpen og en sak der en 17-åring som er dømt til fengsel for å ha fremmet en nynazistisk terrorgruppe, ber seg frifunnet.

Folk samlet seg først utenfor bygningen, men ble så bedt om å flytte seg til et nærliggende hotell. Selve evakueringen gikk udramatisk for seg, forteller en advokat som var på jobb i domstolen, til Ritzau.

– Aktor var i gang med sin prosedyre da rettsmøtet ble avbrutt, og vi over høyttalerne fikk beskjed om å forlate bygningen, forteller Berit Ernst til nyhetsbyrået.