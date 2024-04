I en uttalelse om at de har mottatt det israelske forslaget, sier den islamistiske gruppen ikke noe om detaljene i forslaget eller hvilke betingelser som stilles. Tidligere har Israel krevd at alle gislene som ble tatt under Hamas' angrep mot Israel 7. oktober løslates.

Etter angrepet gikk Israel til krig på den beleirede Gazastripen, en krig som hittil har kostet over 34.000 mennesker livet.

Flere medier sier at Israel ser på den seneste innsatsen for å få i stand en våpenhvile som en «siste sjanse» før et planlagt angrep på Rafah, lengst sør på Gazastripen, ved grensen til Egypt.

En israelsk tjenestemann omtaler samtaler mellom israelske og egyptiske representanter fredag som svært gode og fokuserte. Egypterne skal være innstilt på å legge press på Hamas for å oppnå en avtale.

Den israelske tjenestemannen siteres i Times of Israel på at Israel ikke vil tillate at Hamas – spesielt deres leder på Gazastripen, Yahya Sinwar – trenerer en gisselavtale for å unngå en offensiv mot Rafah.

– Dette er siste sjanse før vi går inn i Rafah. Valget står mellom en fremtidig avtale og Rafah, sier tjenestemannen.

Over en million mennesker har flyktet fra kamphandlingene andre steder på Gazastripen og søkt tilflukt i Rafah.