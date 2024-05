– Jeg hadde håpet at vi aldri hadde behøvd å gå til et slikt skritt. Men slik situasjonen er nå, har vi ikke noe valg, sier Angela Constance, justisminister i den skotske regjeringen, ifølge avisen The Scotsman.

Flere tiltak er allerede vedtatt, blant annet skal flere domfelte kunne sone med fotlenke, flere kan bli løslatt av barmhjertighetsgrunner, og ungdom under 18 år skal slippe å sone i fengsel. Men det har ikke hjulpet.

Constance understreker samtidig at allmennhetens sikkerhet har høyeste prioritet.

– Jeg kan garantere at ingen som er dømt for seksualforbrytelser eller vold i nære relasjoner, vil bli løslatt før tiden, sier hun.

Opposisjonen er kritisk til tiltakene, men Constance sier de er nødvendige.

– Dette er ikke en beslutning jeg tar lett på, og jeg forstår bekymringen. Men vi må sørge for sikkerheten til ansatte og innsatte, og vi må sørge for at fengslene våre fortsetter å fungere effektivt for å huse de som utgjør den største risikoen, sier hun.