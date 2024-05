Israel gjennomførte fredag en rekke angrep sør og øst i Libanon. I et av angrepene ble et Hizbollah-medlem og to syriske sivile drept, ifølge sikkerhetskilder som nyhetsbyrået Reuters siterer.

I et annet angrep, rettet mot Majdal Anjar på Libanons grense mot Syria, ble Hamas-medlemmet Sharhabil al-Sayed drept, ifølge to sikkerhetskilder. Han var ansvarlig for Hamas' operasjoner i Bekaa-dalen øst i Libanon. I det samme angrepet ble også et annet palestinsk Hamas-medlem drept, ifølge sikkerhetskildene.

Det israelske forsvaret (IDF) bekrefter å ha gjennomført angrep mot militærinfrastruktur tilhørende Hizbollah i det sørlige Libanon, og IDF bekrefter at al-Sayed ble drept.

Tidligere fredag ble luftvernsirenene i det nordlige Israel. På et tidspunkt identifiserte IDF 75 oppskytinger som passerte grensen fra Libanon til Israel. Flere titalls av dem ble skutt ned, og det var ingen meldinger om drepte eller ødeleggelser i Israel, ifølge IDF.

Siden oktober har det vært nesten daglige trefninger mellom Hizbollah-militsen i Libanon og Israel langs grensen.

De siste dagene har situasjonen blitt trappet opp. Blant annet har Hizbollah tatt i bruk en ny rakettype mot Israel, og Hizbollah har gjennomført et droneangrep som nådde lenger inn i Israel enn noen andre Hizbollah-angrep siden oktober.