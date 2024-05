– Denne grenseepisoden er del av et bredere mønster med provoserende oppførsel og hybridhandlinger fra Russland, blant annet langs maritime grenser og landegrenser i Østersjø-regionen. Slike handlinger er uakseptable, sier Josep Borrell i en uttalelse.

Torsdag varslet Estland at russiske grensevakter hadde fjernet bøyene i Narva-elva som skiller de to landene. Det har vært økt spenning langs elva siden Russlands invasjon av Ukraina i 2022. Russerne har bestridt plasseringene av bøyene, som skal stanse båter fra å krysse over i utenlandske farvann.

Estlands statsminister Kaja Kallas sier landet hennes forsøker å avklare situasjonen, men er enig med Borrell om at det dreier seg om et «bredere mønster» fra russisk side.