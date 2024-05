Det offisielle kinesiske nyhetsbyrået Xinhua sier øvelsene startet klokken 7.45 lokal tid. Den foregår i Taiwanstredet, nord, sør og øst for Taiwan og ved øya Kinmen og flere andre øyer, ifølge nyhetsbyrået.

Kina sier øvelsen står som en «kraftig straff for Taiwans separatistiske handlinger» og «en streng advarsel mot innblanding og provokasjon fra ytre krefter». Kineserne regner Taiwan – som i praksis er helt selvstyrt, men kun anerkjent av noen få land i verden – som en del av Kina.

– Det er synd Kina velger det verst tenkelige scenarioet for å ødelegge freden i regionen, sier en høyt plassert tjenestemann på øya til Reuters. Han legger til at myndighetene er godt kjent med Kinas militære aktivitet, og at øvelsen er en del av det Taiwan hadde sett for seg på forhånd.

Da Lai Ching-te ble tatt i ed som Taiwans nye president mandag, uttrykte Kina tydelig misnøye overfor flere land etter at utenlandske politikere var til stede ved innsettelsesseremonien.