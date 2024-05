Thailand har svært streng lovbeskyttelse for sin kongefamilie, og kritikk og andre mishagsytringer kan gi opp til 15 års fengsel.

Den 31 år gamle Chonthicha Jangrew er parlamentariker for Gå Fremad-partiet. Hun ble dømt til to års fengsel for en tale hun holdt i 2021 under en regjeringskritisk demonstrasjon.

Hun er foreløpig på frifot og avventer utfallet av ankesaken, opplyser hennes advokat Marisa Pidsaya.

En annen domstol dømte musikeren Chaiamorn Kaewwiboonpan (35) til fire års fengsel for å ha brent et portrett av kong Maha Vajiralongkorn. Han ble kjent skyldig i ildspåsettelse, majestetsfornærmelse og datalovbrudd. Også han vil anke saken.