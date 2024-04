Parets samlede inntekt var på nesten 620.000 dollar i fjor, en økning på 7 prosent fra året før. Det viser selvangivelsene som Biden-paret la fram mandag.

Fire femdeler av Biden-ekteparets inntekt kom fra Joe Bidens jobb som president og Jill Bidens jobb som lærer på Northern Virginia Community College.

Den øvrige delen av inntekten stammer fra renteinntekter fra investeringer, pensjon og en vederlagsordning for bokutgivelser. Andelen føderal skatt av Joe Bidens inntekt var omtrent på samme nivå som foregående år.

Selvangivelsene viser også at Biden-paret donerte 20.477 dollar, så vidt over 223.000 kroner, til veldedighet. Flere kirker var blant mottakerne, samt epilepsiorganisasjonen Epilepsy Foundation og politiforeningen Fraternal Order of Police.

Visepresident Kamala Harris og hennes ektemann Douglas Emhoffs selvangivelser viser en samlet inntekt på 450.380 dollar, om lag 4,9 millioner kroner, og føderale skatter på 88.570 dollar, i overkant av 966.000 kroner, for 2023.

Tidligere president Donald Trump har nok en gang avvist å vise fram selvangivelsen sin.