Skadene er omfattende etter brannen som brøt ut tirsdag morgen, og det karakteristiske dragespiret har rast ned.

Bygget ble oppført som et handelshus for Christian IV, og var børs fram til ut på 1800-tallet. Dette var et viktig bygg for norsk handel på 1600-tallet, skriver Riksantikvaren i en pressemelding.

– Det er ufattelig trist å se den dramatiske brannen som nå rammer et av de viktigste kulturminnene i Danmark, sier riksantikvar Hanna Geiran.

– Dette er et kulturminne som også har betydning for oss her i Norge. Det er del av vår felles historie med Danmark, og er et av de viktigste byggene fra unionstiden, fortsetter hun.

Bygget er oppført i utmurt bindingsverk, og et av Københavns praktbygg.

– I alle branner er det liv og helse det viktigste. Samtidig vet vi at når en kulturhistorisk bygning brenner så berører det mange, sier Geiran, og viser blant annet til brannen i Notre-Dame i Paris for fem år siden.