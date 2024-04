USAs president besøkte før helgen et krigsminnemerke i delstaten Pennsylvania. Etterpå ble han spurt om besøket.

– Jeg ønsket å se min onkel Ambrose J. Finnegans minnesmerke, og der var også minnesmerker for andre soldater som ble drept i andre verdenskrig, svarte Biden.

Han fortsatte å prate og sa:

– Ambrose Finnegan – vi kaller ham «onkel Bosie» – han – han ble skutt ned. Han var i hærens flyvåpenavdeling før flyvåpenet ble opprettet. Han fløy enmotorsfly, rekognoseringsflygninger over Ny-Guinea. Han meldte seg frivillig fordi noen andre ikke kunne stille opp. Han ble skutt ned i et område der det var mange kannibaler i Ny-Guinea på den tiden, sa presidenten.

– De fant aldri levningene hans. Men regjeringen dro tilbake, da jeg var der nede, så sjekket de og fant noen deler av flyet og sånt, sa Biden videre ifølge en utskrift fra Det hvite hus onsdag 17. april.

– Min – min onk – min onkel, Ambrose Finnegan – onkel – onkel Bosie var litt av en fyr, fra det jeg – jeg møtte ham aldri, selvsagt. Og – men jeg ville bare se hvor minnesmerket hans var, sa Biden, som forklarte at det er viktig å hedre minnet til soldater som ofret seg for landet på 1940-tallet.

CNN har faktasjekket opplysningene og konkluderer med at «Bidens dramatiske detaljer stemmer ikke overens med forsvarsdepartementets offisielle forklaring om flystyrten». Der heter det at flyet falt ned over havet.