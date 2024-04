– Vi ser at hjelp kommer til nord nå. FN-konvoier kjører hit med ris, bønner og grønnsaker. Og her en dag fikk folk kylling. Da var det var rene feststemningen her, sier Engemyr til NRK.

Han leder det nye teamet som er i Nord-Gaza for den norske hjelpeorganisasjonen NORWAC.

Mens 1,7 millioner av Gazas befolkning på rundt 2,2 millioner har flyktet sørover for å slippe unna israelske angrep, har rundt 300.000 holdt seg i nord.

Hit har det ifølge Engemyr kommet svært lite nødhjelp fram til nå. De siste ukene har Kamal Adwan-sykehuset tatt imot rundt 150 underernærte barn hver dag.

– Nå er tallet nede på 15 til 20 barn som legges inn per dag fordi de er underernært, sier Engemyr til kanalen.