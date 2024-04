Loven som ble vedtatt lørdag er en endring av loven mot sexarbeid og innebærer en strafferamme på inntil 15 års fengsel for forhold mellom personer av samme kjønn. Et tidligere utkast gikk enda lenger og foreslo dødsstraff

Transpersoner risikerer inntil tre års fengsel. Det samme gjør leger som utfører kjønnskorrigerende kirurgi. Det blir også straffbart å «promotere» likekjønnede forhold.

Nasjonalforsamlingen sier målet med loven er å opprettholde religiøse verdier.

USA mener loven er en trussel mot menneskerettighetene og folks friheter og vil gjøre det vanskeligere for Irak å tiltrekke seg investeringer utenfra og bygge en bredere økonomi.

– Denne endringen truer de som er mest utsatt i det irakiske samfunnet. Den kan brukes til å hindre ytringsfrihet og begrense innsatsen til ikke-statlige organisasjoner, sier det amerikanske utenriksdepartementet i en uttalelse.

Rettighetsgrupper fordømmer loven som et angrep på menneskerettighetene og på LHBT+-personer i Irak. Skeive blir ofte utsatt for diskriminering og angrep i et land der homoseksualitet er tabu, selv om det hittil ikke har vært et eksplisitt forbud mot forhold mellom personer av samme kjønn.